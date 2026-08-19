В Краснодаре 19 августа без электричества останутся несколько районов города

В Краснодаре 19 августа пройдут плановые отключения электроэнергии. Ограничения затронут несколько десятков улиц и переулков города и будут действовать в разные временные интервалы — с 8:00 до 17:00, с 9:00 до 12:00, с 9:00 до 13:00, с 9:00 до 17:00 и с 13:00 до 17:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый продолжительный период запланирован с 8:00 до 17:00. В это время электричество отключат на Агрономическом 1-м проспекте, 6, Агрономическом 2-м проспекте, 2–44, Агрономическом проспекте, 1–20, улице Агрономической, 1, улице Айвазовского, 27, улице Березовой, 2/1, улице Бирюзовой, 2–66, проспекте Болотникова, 21, улице Верхней, 1–44, Верхнем 1-м проспекте, 2–8, улице Виноградной, 2, улице Воронежской, 43–55, улице Горной, 1–10, улице Димитрова, 1–62 и улице Заводской, 1–26.

В этот же период ограничения затронут Западный 1-й проспект, 1–17, Западный 2-й проспект, 4 и 6, улицу Заройную, 50–95, 2-ю Заройную, 5, улицу Зимнюю, 1–28, улицу Калинина, 1–15 и 86–100/5, Кольцевой проспект, 61, Короткий переулок, 20, улицу Крайнюю, 18–48, улицу Крупской, 157/1, 2-й проспект Кубанонабережный, 1–8, улицу Лукьяненко, 119, Майский проспект, 2–11, Малиновский переулок, 1, улицу Мичуринскую, 1–22, улицу Нижнюю, 3–40, Нижний 1-й проспект, 4–10 и Нижний тупик, 2–16.

Кроме того, с 8:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома на улице Первомайской по адресам 2/1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 4 и 4/а, улице Полесской, 1–24, улице Прикубанской, 1–10, улице Природной, 4–39, улице Соколова, 19, улице Степной, 2–24, улице Трактовой, 6 и 10, а также улице Яхонтовой, 1–61.

С 9:00 до 12:00 ограничения запланированы в Липовом переулке, на 9-м километре Ростовского шоссе и на участке улицы Сиреневой — улицы Вишневой.

Еще один график действует с 9:00 до 13:00. Электричество отключат на улице 8 Марта, 55–86, улице Космонавтов, 71, улице Крупской, 119, улице Куренной, 80, улице Почтовой, 306–353, улице Старокорсунской, 117 и 121, улице Суворова, 90–139, улице Сычевой, 52–91 и улице Фадеева, 288–324/1.

С 9:00 до 17:00 ограничения коснутся улицы Алма-Атинской, 198–309, улицы Болотникова, 26–49, улицы Буденного, 301–387, улицы Екатериновской, 25, улицы Головатого атамана, 2, улицы Ивановской, 1, 2 и 26, улицы Калинина, 254–326, улицы Карасуно-Набережной, 117–193, улицы Кавказской, 52–100, улицы Кисляковской, 1 и 2, улицы Кожевенной, 22–99, улицы Корницкого, 1–9, улицы Кропоткина, 1–29, улицы Крымской, 42–69 и Крымского проспекта, 2–22.

В этот же временной интервал отключения запланированы на улице Ломоносова, 1–9, улице Осипенко, 2–53, улице Панфилова, 43, улице Павлова, 101–120, улице Передерия, 1–39, улице Пионерской, 1–20, улице Рашпилевской, 287, улице Скорняжной, 33–94, улице Славянской, 37–63, улице Сочинской, 48–70, улице Средней, 86–109, улице Ставропольской, 136–140, улице Старокубанской, 2–40, улице Струнной, 5–19, улице Фурманова, 101, улице Щербиновской, 2, улице Щорса, 19–23 и улице Энгельса, 1–41.

С 13:00 до 17:00 электричество отключат на Бульварном кольце, 20 и 22, улице 1 Мая, 71–134, 1-м проспекте 1 Мая, 1–10, 2-м проспекте 1 Мая, 1–5, улице Куренной, 46–123/1, улице Крупской, 153, 155 и 157, Платановом бульваре, 9–19/3, улице Почтовой, 342–369, улице Седина, 52–64, улице Старокорсунской, 121–142, улице Суворова, 130–141, улице Сычевой, 64–109, улице Украинской, 74–133 и улице Фадеева, 332.

Дополнительную информацию по отключениям можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Мария Удовик