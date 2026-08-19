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Хакасия попросила федеральный центр поставить в регион еще 15 тыс. тонн бензина

Правительство Хакасии запросило у федерального центра дополнительно для региона 15 тыс. т моторного топлива. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам заседания регионального топливного штаба.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Речь идет о бензине марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. По оценке штаба, такая поставка обеспечит Хакасии месячный объем ГСМ.

Как писал «Ъ-Сибирь», на заседании республиканского правительства 18 августа министр экономического развития Роман Ковтун сообщил о том, что запасы бензина на нефтебазах и АЗС региона за последнюю неделю выросли на 20%.

Валерий Лавский

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