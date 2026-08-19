Умер второй пострадавший при пожаре на стройплощадке в Омске

В больнице скончался второй пострадавший при пожаре на строительной площадке в Омске. Мужчина получил 70% ожогов тела и множественные травмы, сообщили «Ъ-Сибирь» в минздраве региона.

Возгорание в строящемся здании произошло утром 15 августа на пересечении улиц Крупской и Архитекторов. По предварительным данным, пожар начался из-за возгорания утеплителя во время проведения сварочных работ. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении условий охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

В результате ЧП пострадали 11 человек. Троих врачи отпустили домой после осмотра, остальные находились в тяжелом состоянии. Один из пострадавших умер на следующий день после пожара. На сегодняшний день в больнице Омска находятся четверо рабочих, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двоих — как удовлетворительное, уточнили «Ъ-Сибирь» в ведомстве. Накануне двух пострадавших в тяжелом состоянии перевели в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде.

Александра Стрелкова