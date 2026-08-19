В Волгоградской области прошли проверки на возможную сборку БПЛА

В Октябрьском районе Волгоградской области сотрудники силовики проверили паспортный режим, осмотрели гостиницы, хостелы, придорожные кафе и промышленные зоны. Мероприятие было направлено на выявление возможных мест сборки БПЛА и каналов помощи украинским формированиям, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Волгоградской области Фото: УФСБ России по Волгоградской области

Проверки прошли в поселке Октябрьский, хуторах Шебалино и Антонов, а также на трассе Волгоград – Котельниково – Сальск. Обследовали 83 человека, досмотрели 56 автомобилей, осмотрели ангары, склады и гаражи. Запрещенных предметов и устройств не обнаружили.

Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе. Таким образом находят лиц, склонных к совершению преступлений, и места их возможного пребывания. Проверки продолжатся.

Нина Шевченко