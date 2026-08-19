В Астраханской области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность действует в Астраханской области. Соответствующее уведомление пришло от МЧС.

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Астраханцев просят отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами без остекления: санузле, коридоре, кладовой.

Если вы все еще на улице, пройдите в ближайшее здание. Спасатели предупреждают, что возможны перебои мобильного интернета и сотовой связи.

В МЧС напомнили, что снимать БВС и работу ПВО запрещено. Если обнаружите обломки БПЛА, не контактируйте с ними, звоните по номеру 112.

Нина Шевченко