В Астраханской области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность действует в Астраханской области. Соответствующее уведомление пришло от МЧС.
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Астраханцев просят отойти от окон и укрыться в помещении с капитальными стенами без остекления: санузле, коридоре, кладовой.
Если вы все еще на улице, пройдите в ближайшее здание. Спасатели предупреждают, что возможны перебои мобильного интернета и сотовой связи.
В МЧС напомнили, что снимать БВС и работу ПВО запрещено. Если обнаружите обломки БПЛА, не контактируйте с ними, звоните по номеру 112.