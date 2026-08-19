Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Опасность атаки БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителей просят не выходить из дома и избегать окон. Рекомендуется перекрыть газ, воду, отключить электричество и пройти в комнату с несущими стенами без остекления. Это может быть ванная или коридор.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также вы можете укрыться в подземном переходе или паркинге.

Губернатор Олег Мельниченко предупредил об ограничении работы мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко