В Краснодаре 19 августа пройдут тактико-специальные учения полиции

ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Управление МВД России по Краснодару 19 августа проведут тактико-специальные учения. В связи с мероприятиями в городе временно ограничат движение транспорта, в том числе на въездах и выездах из Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проведение учений запланировали на 19 августа 2026 года. В них совместно примут участие подразделения ГУ МВД России по Краснодарскому краю и городского управления МВД. Мероприятия предусматривают временные ограничения при организации дорожного движения на территории краевого центра.

Ограничения также затронут участки дорог на въездах и выездах из города. Конкретные места и продолжительность ограничений в сообщении полиции не уточняются.

В Управлении МВД России по Краснодару жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие в период проведения учений и с пониманием отнестись к временным мерам, связанным с организацией движения.

Полиция Краснодара также сообщила о запуске официального канала ведомства на платформе МАХ.

Мария Удовик