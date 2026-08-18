Главные новости к вечеру 18 августа
КИО требует 177 млн рублей с компании зятя депутата из Петербурга Макарова
Концерт Канье Уэста поднимет цены на аренду жилья в Петербурге на 25-30%
Из-за ситуации на рынке отменена «Ярмарка недвижимости» в Санкт-Петербурге
Мошенники начали предлагать петербуржцам фейковые билеты на концерт Канье Уэста
Треть месячной нормы осадков выпадет в среду в Петербурге
В Петербурге впервые выписали штраф за видео с атакой БПЛА
«Метропроект» повторно ищет подрядчика для вестибюля «Театральной»
В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ливней
Сестры-волонтеры Корниенко проиграли суд против петербургского военкора Сапонькова
В Петербурге начали тестировать верификацию пользователей самокатов через «Госуслуги»