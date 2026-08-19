В акватории Новороссийска 19 августа пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 19 августа проведут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. В рамках маневров запланированы практические стрельбы из артиллерийских установок, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Учения пройдут в два этапа — с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг и сапборды. Также будет запрещено проведение любых подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Анна Гречко