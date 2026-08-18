Сотни петербуржцев пожаловались на сбои в работе интернета
Пользователи из России вечером 18 августа сообщили о перебоях в работе интернета. Первые жалобы начали поступать около 20:00, следует из данных сервиса Detector 404.
В Петербурге вечером 18 августа зафиксировали сотни жалоб на сбой в работе интернета
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
За последний час в Санкт-Петербурге портал зафиксировал 473 обращения пользователей, сообщивших о проблемах с подключением к интернету. Масштаб сбоя затронул и другие российские регионы.
Причины перебоев на момент публикации не уточнялись.