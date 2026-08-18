В Новороссийске вечером 18 августа объявили угрозу атаки БПЛА

Вечером 18 августа на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей и гостей города предупредили о возможной опасности и дали рекомендации по безопасному поведению, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирены — сигнала «Внимание всем!» — находящимся дома рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами: коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто окажется на улице, советуют укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе либо парковке.

Использовать автомобиль в качестве укрытия не рекомендуется. Также предостерегают от укрытия под стенами многоквартирных домов. Горожан призывают сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала тревоги, который будет снят, как только обстановка станет безопасной.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 18 августа ликвидировали 791 беспилотный летательный аппарат.

Анна Гречко