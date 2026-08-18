Суд отказался исключить данные о нарушениях из заключения по «Волгонефти-239»

Краснодарский краевой суд отказался исключать из заключения Ространснадзора сведения о неправомерности действий или бездействия исполнявшего обязанности капитана морского порта Кавказ после крушения танкера «Волгонефть-239». Апелляционная жалоба на решение Темрюкского районного суда оставлена без удовлетворения, судебный акт вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор возник после аварии 15 декабря 2024 года, когда в южной части Керченского пролива в условиях шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Корпуса судов разломились, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов и выброс мазута на побережье Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Запорожской области. После аварии вводились режимы ЧС регионального и федерального уровней.

Обстоятельства произошедшего расследовала межведомственная комиссия Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Южному федеральному округу. По итогам работы комиссия утвердила заключение об аварийном случае.

В частности, в документе содержались выводы о неправомерности действий или бездействия исполнявшего обязанности капитана морского порта Кавказ. Он, в свою очередь, не согласился с этими положениями и обратился в суд. Заявитель просил признать сведения необоснованными и обязать Ространснадзор исключить их из заключения.

Темрюкский районный суд в удовлетворении требований отказал. Первая инстанция пришла к выводу, что заключение комиссии соответствует требованиям законодательства и обстоятельствам аварии.

Заявитель обжаловал решение в Краснодарском краевом суде. Судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для его отмены или изменения и оставила решение без изменений.

Сведения о неправомерности действий или бездействия капитана из заключения Ространснадзора исключены не были.

Анна Гречко