Прокуратура пытается оспорить продажу завода в Новороссийске за 328 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края назначил экспертизу по делу о продаже производственного комплекса в Новороссийске, принадлежавшего ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС). Как пишет «Ъ», прокуратура Краснодарского края требует признать сделку недействительной, указывая, что актив могли реализовать значительно дешевле его реальной стоимости. Экспертам предстоит установить стоимость комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спор касается имущества ГУСС, которое в 2022–2023 годах выставлялось на торги для погашения задолженности предприятия. Ее размер превышал 1,9 млрд руб. В числе активов оказался производственный комплекс в Новороссийске, который в 2023 году был продан за 328 млн руб.

По оценке прокуратуры, стоимость объекта превышала 1,4 млрд руб. Разница между ценой реализации и заявленной ведомством стоимостью составляет более 1,1 млрд руб. Именно стоимость производственного комплекса предстоит установить в рамках назначенной судом экспертизы.

В материалах арбитражного дела также фигурирует Тимур Иванов, занимавший в тот период должность заместителя министра обороны РФ. Он участвовал в согласовании перечня недвижимости ГУСС, предназначенной для реализации. В частности, в деле содержится ссылка на его письмо от 13 февраля 2022 года с уточненным перечнем имущества предприятия.

Продажа активов ГУСС проводилась на фоне значительной задолженности предприятия. Имущество реализовывалось для ее погашения. При этом прокуратура оспаривает законность конкретной сделки с производственным комплексом в Новороссийске и настаивает на ее недействительности.

Суду предстоит дождаться результатов экспертизы и установить, соответствовала ли цена продажи рыночной стоимости объекта. После получения заключения рассмотрение спора будет продолжено.

Тимур Иванов, упомянутый в материалах дела в связи с согласованием перечня активов, в настоящее время является фигурантом уголовного дела о получении взяток. В июле 2025 года Московский городской суд приговорил его к 13 годам колонии по делу об особо крупной растрате. Симоновский районный суд Москвы рассматривает другое уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны в закрытом режиме.