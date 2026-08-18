В Петербурге выставили на торги 10 вертолетов «Ансат» за 1,4 млрд рублей

В Санкт-Петербурге на электронные торги выставили сразу 10 пассажирско-грузовых вертолетов «Ансат». Совокупная начальная стоимость воздушных судов составляет около 1,39 млрд рублей. Техника размещена на специализированной площадке на улице Пилотов рядом с аэропортом Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десять вертолетов «Ансат» выставили на продажу в Петербурге

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Десять вертолетов «Ансат» выставили на продажу в Петербурге

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Все вертолеты выпущены в 2017–2019 годах. Их налет составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. часов. Согласно описанию лотов, машины оснащены газотурбинными двигателями PW-207K и двойным хвостовым оперением. Конструкция позволяет переоборудовать вертолеты под пассажирские или грузовые перевозки.

Воздушные суда продаются отдельными лотами. Начальная цена зависит от состояния конкретной машины и составляет от 105 млн до 181,5 млн рублей.

Аукцион назначен на 21 сентября. Подать заявки на участие можно до 17 сентября.

Матвей Николаев