Главные новости за 18 августа: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В 2026 году министерство промышленности и транспорта Воронежской области приостановило почти 1 тыс. разрешений на работу автомобилей такси после выявления нарушений обязательных требований. По состоянию на 17 августа 501 такси возобновило деятельность после устранения нарушений, 179 разрешений аннулировали окончательно, а по 299 случаям перевозчики продолжают работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2025 году российские предприятия направили 408,9 млрд руб. инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов — на 8,9%, или 33,6 млрд руб. больше, чем годом ранее. В макрорегионе самый значительный рост вложений в процентном соотношении был зафиксирован в Воронежской области: в 2024 году общий объем инвестиций оценивали в 34,4 млн руб., а в 2025-м — 104,9 млн руб. Прирост составил почти 181%. Однако в абсолютных цифрах траты воронежского бизнеса оказались намного скромнее, чем в других регионах Черноземья.

Управление капитального строительства (УКС) администрации Белгорода ищет подрядчика для ремонта четырех отрезков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Начальная цена контракта составляет 487,7 млн руб. Выполнить работы по техническому заданию требуется в период до 31 марта 2028 года.

В соответствии с решением оперативного штаба Курской области на территории региона введено ограничение на использование трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров и мотоциклов. Устанавливается запрет на передвижение на указанных видах транспорта в ночное время — с 22:00 до 6:00. Ограничение касается только транспортных средств, работающих на двигателе внутреннего сгорания.

Правительство Липецкой области утвердило повышение стоимости использования платных парковочных мест в областном центре. Для легковых автомобилей час парковки подорожал с 39 до 44 руб., для транспортных средств массой более 3,5 т — с 58 до 66 руб.

Пост заместителя руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области покинул Анатолий Новиков. По словам господина Новикова, 17 августа стало его последним рабочим днем в правительстве. Он также подчеркнул, что остается открыт для новых предложений и перспективных проектов.

Контролирующий ПАО «Группа "Русагро"» после перехода его долей к государству Россельхозбанк прокомментировал «Ъ-Черноземье» досрочный роспуск правления ГК, чье головное юрлицо зарегистрировано в Тамбовской области, а также планы по прекращению полномочий действующего совета директоров. Смена правления и планируемое обновление совдира ГК связаны с завершением процедуры передачи доли в агрохолдинге Росимуществу.

Денис Данилов