В Сочи мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком на Дублере

В Сочи 18 августа произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Kawasaki и грузового автомобиля Mitsubishi. Авария произошла на Дублере Курортного проспекта. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель Kawasaki двигался по Дублеру Курортного проспекта, однако не справился с управлением. После этого мотоцикл столкнулся с грузовым Mitsubishi. В результате аварии мотоциклист получил смертельные травмы.

Медики не успели оказать помощь пострадавшему: он умер на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня аварийности на дорогах Краснодарского края. По данным региональной Госавтоинспекции, за первые шесть месяцев 2026 года в крае зарегистрировали 2,5 тыс. аварий.

В этих авариях погибли 267 человек, еще почти 3 тыс. получили травмы. В числе наиболее распространенных причин ДТП региональная Госавтоинспекция называет столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и съезды транспортных средств с дороги.

В статистике также учитываются аварии с наездами на велосипедистов и людей, использующих средства индивидуальной мобильности.

18 августа в Краснодарском крае также произошло другое ДТП с пострадавшими. В Армавире столкнулись автомобиль скорой помощи и «Газель». В результате аварии травмы получили пять человек, всех пострадавших госпитализировали.

Среди них оказался 69-летний водитель скорой помощи, а также его пассажиры в возрасте 52, 53 и 70 лет. Травмы получил и 55-летний водитель «Газели».

В Сочи правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства смертельного столкновения на Дублере Курортного проспекта.

Мария Удовик