Главные новости за 18 августа. Сочи

Городская баня №1 в Сочи на улице Роз остается без инвестора — концессионных заявок на объект так и не поступило, а предыдущий претендент отказался от проекта. Причина — дорогостоящая реконструкция при обязательном сохранении доступных цен для горожан, что делает бизнес-модель нерентабельной для частного капитала.

Хостинский районный суд Сочи приговорил 24-летнего местного жителя к двум годам колонии-поселения за публикацию в соцсетях видеоролика с призывами к насилию и унижением достоинства людей по национальному и религиозному признаку (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Молодой человек уже привлекался к штрафу за аналогичное нарушение, но продолжил размещать запрещенный контент, и его деятельность пресекли сотрудники УФСБ; приговор вступил в силу.

Центральный районный суд Сочи приговорил бывшего заведующего отделением судмедэкспертизы Максима Соболевского к пяти годам колонии общего режима и двухлетнему запрету на экспертную деятельность за то, что он подменил гистологические материалы двух умерших, чтобы скрыть насильственную причину смерти участника драки и получить за это вознаграждение от заинтересованных лиц. Суд отклонил версию врача о случайной путанице, признав его виновным в превышении полномочий из корысти, и взял под стражу прямо в зале суда.

В Сочи заработала многоканальная горячая линия для водителей по вопросам наличия топлива на АЗС — звонить можно ежедневно с 6:00 до 22:00. Информация обновляется каждый час, а ситуацию держит на контроле круглосуточный штаб.

В первом полугодии 2026 года количество деловых мероприятий в Сочи упало на 22,2%, а загрузка конференц-залов — на 15,8%. При этом горный кластер держится лучше за счет камерных сессий и тренингов, а крупнейшие заказчики сохранили активность, хотя приток новых клиентов (18%) не перекрыл отток ушедших (28%).