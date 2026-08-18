Главные новости за 18 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае число вакансий в индустрии гостеприимства сократилось на 18% (в среднем по РФ — 16%), при этом количество соискателей выросло на 34% — ситуация на Кубани оказалась напряженнее, чем в соседних регионах. Наиболее востребованы повара, официанты и администраторы, а медианная зарплата повара-универсала в Краснодаре достигла 75 тыс. руб., что выше, чем в Ростове и Ставрополе.

В РСТ прогнозируют, что турпоток в Анапу по итогам 2026 года вырастет минимум на 50% — курорт остается единственным на Черном море с положительной динамикой, хотя показатели все еще не достигнут рекордного 2024 года (5,5 млн туристов). Росту спроса способствуют открытие купального сезона и доступные цены, которые после небольшого роста в начале лета даже начали снижаться.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Темрюкского районного суда, который отказал и. о. капитана морского порта Кавказ в признании незаконным заключения Ространснадзора по крушению танкера «Волгонефть-239»,— апелляционная жалоба отклонена.

Арбитражный суд Краснодарского края назначил экспертизу по иску прокуратуры о признании недействительной продажи производственного комплекса в Новороссийске, принадлежавшего ФГУП «ГУСС»: актив реализовали за 328 млн руб., хотя ведомство оценивает его более чем в 1,4 млрд руб. В согласовании перечня имущества участвовал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого в июле 2025 года приговорили к 13 годам колонии за растрату.

Центральный районный суд Сочи приговорил бывшего заведующего отделением судмедэкспертизы Максима Соболевского к пяти годам колонии общего режима и двухлетнему запрету на экспертную деятельность за подмену гистологических материалов умерших. Он сфальсифицировал причину смерти участника драки, чтобы скрыть насильственный характер, и рассчитывал получить за это вознаграждение.