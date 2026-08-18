В Петербурге владельцу фитнес-студии избрали меру пресечения по делу о донатах

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал запрет определенных действий в отношении гражданина Германии, владельца фитнес-студии и бывшего велогонщика Игоря Леоновича. Он проходит по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, не позднее 6 августа 2021 года Игорь Леонович перешел по размещенной в интернете ссылке, предназначенной для финансирования деятельности ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). После этого он перечислил со своего банковского счета 300 рублей и подключил автоматическое списание средств.

Общая сумма перечислений, по данным суда, составила 900 рублей. В пресс-службе сообщили, что Игорь Леонович полностью признал вину.

Суд установил для него запрет покидать жилое помещение с 22:00 до 06:00. Ограничение действует до 21 сентября 2026 года. Кроме того, ему запрещено общаться с участниками уголовного процесса, за исключением защитника, следователя, оперативных сотрудников, сопровождающих расследование, и близких родственников.

17 августа сообщалось о задержании господина Леоновича в Петербурге в рамках дела о донатах ФБК (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Матвей Николаев