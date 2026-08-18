Главные новости за 18 августа. Новороссийск

В Новороссийске по состоянию на 9:00 18 августа топливо отпускали 28 АЗС. АИ-92 и АИ-95 доступны на пяти заправках, дизельное топливо — на 27, АИ-100 в наличии нет.

В Новороссийске несколько автозаправочных станций, которые на фоне топливного кризиса преимущественно отпускали бензин по топливным картам, начали продавать АИ-92 и АИ-95 физическим лицам.

Порт Новороссийска возобновил погрузку нефти после приостановки работы из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Администрация Новороссийска объявила открытый конкурс на выполнение работ по совершенствованию (расширению) муниципальной системы видеонаблюдения в 2026 году. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 57,8 млн руб.

Жителю Новороссийска грозит до 10 лет за продажу муниципального участка.

Поезд между Новороссийском и Москвой с сентября изменит нумерацию и график движения. Пассажиры смогут отправляться из Москвы в Новороссийск утром, а обратно — поздним вечером.