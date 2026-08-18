Жители Дагестана вложили в программу долгосрочных сбережений 2 млрд рублей

Жители Дагестана вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) более 2 млрд рублей, заключив 97,6 тысячи договоров с момента её запуска. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Только за первое полугодие в республике оформили 31 тысячу договоров ПДС, а объём фактических взносов за этот период превысил 323 млн рублей.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Дагестан Джамиля Алиева пояснила, что программа позволяет гражданам сформировать финансовую подушку безопасности или получать дополнительную прибавку к пенсии. «Чтобы стать участником программы, необходимо подписать договор с любым негосударственным пенсионным фондом, участвующим в ПДС. Также можно перевести в программу уже имеющиеся пенсионные накопления. Фонд будет инвестировать эти средства, что позволит сберечь их от инфляции и приумножить», — отметила она.

Среди ключевых преимуществ ПДС — государственное софинансирование: участники могут получать от государства до 36 тысяч рублей в год в зависимости от дохода и суммы взносов. Помимо этого, предусмотрены налоговые вычеты как с внесённых средств, так и с полученного дохода.

Выплаты по программе доступны через 15 лет с момента заключения договора либо по достижении установленного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При наступлении особых жизненных обстоятельств воспользоваться накоплениями можно досрочно.

Тат Гаспарян