Ученые обнаружили многократную разницу в дозах при маммографии в Петербурге и Ленобласти

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены имени П. В. Рамзаева и других российских организаций выявили существенную разницу в дозах облучения, которые получают пациентки при цифровой маммографии в медицинских учреждениях Петербурга и Ленобласти. В среднем эффективная доза при стандартном исследовании из четырех снимков составляет 0,2–0,3 мЗв, однако на отдельных аппаратах она превышает 1 мЗв. Результаты исследования опубликованы в журнале «Радиационная гигиена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследователи оценили дозы облучения в Петербурге и Ленобласти

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Исследователи оценили дозы облучения в Петербурге и Ленобласти

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Исследователи изучили работу 141 цифрового маммографа в 99 медицинских организациях Санк-Петербурга и Ленинградской области. Данные собирались в 2023–2025 годах, а после проверки в статистический анализ вошли 859 протоколов. Специалисты оценивали поглощенную и эффективную дозы при различной толщине молочной железы в состоянии компрессии — от 2 до 10 см — и в двух стандартных проекциях.

В среднем эффективная доза при одном снимке составляла около 0,05–0,07 мЗв. При этом между разными аппаратами показатели могли различаться до 60 раз. Так, при толщине молочной железы 8 см средняя эффективная доза за стандартное исследование составляла 0,31 мЗв, тогда как максимальный показатель достигал 1,7 мЗв. Для толщины 2, 4 и 6 см максимальные значения составили 1,37, 1,24 и 1,3 мЗв соответственно.

Наиболее заметную связь с уровнем облучения исследователи обнаружили у параметров экспозиции и радиационного выхода конкретного рентгеновского аппарата. При этом статистически значимой зависимости дозы от анодного напряжения, расстояния между источником излучения и приемником изображения, сочетания анода и фильтра, а также толщины молочной железы выявлено не было. Не обнаружили авторы и связи повышенных доз со сроком эксплуатации оборудования или типом приемника изображения.

В целом средние значения дозы в Санкт-Петербурге и Ленобласти исследователи считают приемлемыми и сопоставимыми с показателями зарубежных исследований: различия средних поглощенных доз не превышали 1,5 раза. При этом крайние значения отличались значительно сильнее — минимальные показатели расходились с зарубежными данными до десяти раз, а максимальные — до пяти раз.

Матвей Николаев