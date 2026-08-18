На Ставрополье лизинговый портфель по сельхозтехнике достиг 10 млрд рублей

Лизинговый портфель «Росагролизинга» в Ставропольском крае превысил отметку в 10 млрд руб. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава компании Владимир Балтер.

Как уточнил руководитель, в работе находится 440 единиц сельхозтехники — сделки по ним находятся на разных этапах оформления. При этом 316 единиц уже переданы заказчикам. Для сравнения: по результатам 2025 года объем поставок составил 354 единицы техники.

Господин Балтер также обратил внимание на высокую долю отечественной продукции в структуре льготного лизинга: на российскую технику приходится 98% поставок, тогда как доля импортной не превышает 2%.

Наталья Белоштейн