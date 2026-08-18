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На производстве в Нальчике погиб засыпанный песком сварщик

Следственный отдел по городу Нальчику СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий по подозрению в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности гибель рабочего на производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

По данным следствия, руководитель предприятия не обеспечил безопасные условия труда при эксплуатации оборудования, в результате чего сварщик оказался в бункере — в зоне, где нахождение персонала было недопустимо по правилам техники безопасности. Во время работ на него был засыпан песок из погрузчика. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

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