Под Воронежем брата и сестру осудили за кражу 58 млн рублей и поджог почты

Суд вынес приговор по делу о краже более 58 млн руб. из здания Семилукского почтамта Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Воронежской области и поджоге отделения. На скамье подсудимых оказались 48-летняя бывшая глава почтамта Оксана Киреева и ее 30-летний брат Владислав Киреев. Мужчине назначено 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а его сестре — 6 лет. Об этом 18 августа сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре прошлого года Владислав Киреев вступил в преступный сговор со своей сестрой, которая на тот момент исполняла обязанности начальника почтамта. В день кражи Оксана Киреева открыла помещение, в котором хранились деньги, и ее брат в заранее подготовленной сумке забрал более 58 млн руб., оставив в кассе незначительную сумму. Затем сестра передала ему ключи, сообщила об отключении камер и рекомендовала совершить поджог в ночное время. Владислав Киреев проник в здание, открыл входную дверь, прошел в помещение главной распорядительной кассы, где поджег письменный стол. В результате возгорания АО «Почта России» был нанесен ущерб в размере свыше 1 млн руб.

В январе этого года официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказывала об этом деле, характеризовав его как «неочевидное преступление». Полицейские выяснили, что к поджогу и краже может быть причастна руководитель почтового отделения: Оксану Кирееву задержали, когда она пыталась выехать в Московский регион. В автомобиле оперативники обнаружили свыше 2 млн руб. В то же время по адресу проживания был также задержан ее брат. В принадлежащем Владиславу Кирееву транспортном средстве изъяли около 37 млн руб. Мужчина сознался в содеянном.

В зависимости от роли и степени участия брат и сестра признаны виновными по следующим статьям УК РФ:

кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере — п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, до десяти лет лишения свободы;

пособничество совершению умышленного повреждения чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога — ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы;

умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога — ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы.

«Автомобили Mazda, Chevrolet и другое имущество, приобретенное преступным путем, конфискованы в доход государства. Суд также удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании с осужденных оставшейся суммы причиненного ущерба»,— добавили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в апреле этого года суд приговорил бывшего руководителя отдела управления транспортом департамента по логистике УФПС Воронежской области Романа Межерицкого к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в размере 300 тыс. руб.

Денис Данилов