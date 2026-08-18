Себестоимость поездки в метро Петербурга достигла 111 рублей

Себестоимость перевозки одного пассажира в петербургском метрополитене в 2026 году выросла до 111 рублей. При этом средний фактический доход метро от одного пассажира с учетом льгот составляет лишь 50,9 рубля, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метро Петербурга тратит на перевозку пассажира 111 рублей при среднем доходе в 50,9 рубля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Метро Петербурга тратит на перевозку пассажира 111 рублей при среднем доходе в 50,9 рубля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно отчету предприятия, расходы на одну поездку увеличивались в последние годы: в 2024 году они составляли 91,7 рубля, в 2025-м — 103 рубля, а в 2026 году достигли 111 рублей.

При этом разовый тариф за тот же период вырос с 70 до 95 рублей. Однако средняя выручка метрополитена с одного пассажира остается значительно ниже стоимости поездки из-за льгот и других тарифных особенностей. В 2024 году она составляла 39,7 рубля, в 2025-м — 46,1 рубля, а в 2026-м — 50,9 рубля.

Недостающую сумму компенсирует городской бюджет. Размер субсидии в расчете на одну поездку составил 52,5 рубля в 2025 году и вырос до 55,2 рубля в 2026-м.

Таким образом, пассажирская выручка и прочие доходы метрополитена сейчас покрывают около 49,6% себестоимости перевозки, а остальная часть компенсируется за счет бюджетной субсидии.

Матвей Николаев