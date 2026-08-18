В Калининградской области зарегистрировали 17 кандидатов на выборы в Госдуму

В Калининградской области завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов Государственной думы. В двух одномандатных округах — №99 и №100 — зарегистрированы 17 претендентов: семь и десять соответственно. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Инесса Винярская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двух округах Калининградской области на выборы в Госдуму вышли 17 кандидатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В двух округах Калининградской области на выборы в Госдуму вышли 17 кандидатов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Кроме того, на выборах в Госдуму зарегистрированы федеральные списки 10 политических партий. Все они включают кандидатов от Калининградской области.

На выборы депутатов Законодательного собрания региона зарегистрировали восемь региональных списков партий. Изначально в них числились 523 кандидата, однако после проверки документов количество сократилось до 456.

Избирательная комиссия отказала в регистрации либо исключила из списков 67 претендентов. Среди причин Винярская назвала сокрытие судимостей, наличие вида на жительство и членство в другой политической партии.

В 20 одномандатных округах зарегистрированы 123 кандидата из 137 выдвинутых. Таким образом, на один депутатский мандат приходится в среднем около шести претендентов.

Матвей Николаев