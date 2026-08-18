Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 19 августа

Австралийский доллар 60,4753
Английский фунт 115,4234
Белорусский рубль 28,0950
Гонконгский доллар* 10,8559
Дирхам ОАЭ 23,1898
Доллар США 85,1645
Евро 98,7312
Индийская рупия** 89,0123
Казахстанский тенге** 18,4582
Канадский доллар 61,4241
Китайский юань 12,6240
СДР 116,5561
Сингапурский доллар 66,6285
Турецкая лира* 17,7968
Украинская гривна* 19,0203
Шведская крона* 89,7475
Швейцарский франк 104,9470
Японская иена** 53,4014

*За 10. **За 100.