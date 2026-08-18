Черноземье 18.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 19 августа Австралийский доллар 60,4753 Английский фунт 115,4234 Белорусский рубль 28,0950 Гонконгский доллар* 10,8559 Дирхам ОАЭ 23,1898 Доллар США 85,1645 Евро 98,7312 Индийская рупия** 89,0123 Казахстанский тенге** 18,4582 Канадский доллар 61,4241 Китайский юань 12,6240 СДР 116,5561 Сингапурский доллар 66,6285 Турецкая лира* 17,7968 Украинская гривна* 19,0203 Шведская крона* 89,7475 Швейцарский франк 104,9470 Японская иена** 53,4014 *За 10. **За 100.