В Петербурге начали тестировать верификацию пользователей самокатов через «Госуслуги»

В Санкт-Петербурге 18 августа стартовало тестирование системы верификации пользователей сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности. Новые решения представили городской комитет по транспорту совместно с операторами кикшеринга «Яндекс Go» и «Юрент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургские кикшеринг-сервисы начали тестировать идентификацию пользователей через «Госуслуги»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербургские кикшеринг-сервисы начали тестировать идентификацию пользователей через «Госуслуги»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Санкт-Петербург стал одним из первых городов России, где подтвердить личность пользователя можно через портал «Госуслуги». Сейчас такая возможность доступна в сервисе «Самокаты Яндекс Go». В «Юрент» с 23 июля работает подтверждение возраста через систему MaxID в национальном мессенджере МАКС.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту Александры Бахмутской, добровольное тестирование необходимо перед возможным полноценным запуском системы. В городе в сезоне используется около 40 тыс. прокатных СИМ, а число поездок на арендных самокатах исчисляется десятками миллионов.

Верификация через «Госуслуги» позволит однозначно идентифицировать пользователя. В дальнейшем это может быть использовано при автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД: штраф за нарушение будет направляться конкретному пользователю через портал «Госуслуги».

Дополнительным механизмом контроля остается фотоконтроль возраста. По данным «Самокатов Яндекс Go», с начала 2026 года проверку прошли более 25 тыс. пользователей, а почти 3 тыс. несовершеннолетних получили отказ в аренде самокатов.

В «Юрент» сообщили, что также работают над интеграцией с «Госуслугами». Заявка компании на участие в соответствующем эксперименте направлена в Минцифры и находится на рассмотрении. При этом запуск подтверждения возраста через ЕСИА в сервисе ожидают уже в следующем сезоне.

Матвей Николаев