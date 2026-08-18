В 118 образовательных учреждениях Новороссийска прошли антитеррористические учения

Новороссийск принял участие во Всероссийских антитеррористических учениях. Как сообщил в социальных сетях глава города Андрей Кравченко, на протяжении двух дней масштабные тренировки прошли в 118 образовательных учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Педагоги, охранники и персонал школ, детских садов, колледжей, техникумов и организаций дополнительного образования отрабатывали алгоритмы действий при захвате заложников, нападении с применением горючих жидкостей и атаке беспилотников. В учениях также участвовали сотрудники Росгвардии, пожарные расчеты, бригады скорой помощи и полицейские.

«Системы оповещения, доступ к эвакуационным выходам, взаимодействие с экстренными службами — всё должно работать безупречно, ведь от этого зависит безопасность взрослых и детей. В момент реальной угрозы нет места промедлению и панике. Регулярные антитеррористические учения — жизненная необходимость для отработки навыков, способных спасти жизнь»,— заявил Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось, что в администрации Новороссийска зимой 2026 года состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили меры по противодействию терроризму и экстремизму после инцидента со стрельбой в техникуме Анапы. Как заявлял глава города Андрей Кравченко, для руководителей социально значимых объектов был проведен необходимый инструктаж.

Анна Гречко