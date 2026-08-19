Агропробег-«ЮГАГРО»: 6 серий позади, 3 впереди — что покажет финал сезона

Третий сезон Агропробега-«ЮГАГРО» вышел на финишную прямую: уже в эфире шесть серий из Самарской области, Татарстана, Алтайского края и Подмосковья, до конца августа выйдут еще три

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Агропробег-«ЮГАГРО» — документальный проект выставки «ЮГАГРО» и онлайн-сообщества YugAgro Connect. Уже три сезона съемочные группы ездят по России и показывают, чем живет сельское хозяйство страны: как фермеры справляются с вызовами, реагируют на рынок и зарабатывают больше. За первые два сезона — 33 серии и 15 000 км пути, от Краснодара до Барнаула, через Ростов-на-Дону, Тамбов, Воронеж, Москву и Самару. В центре внимания — реальные проблемы отрасли: падение рентабельности, кадровый голод, импортозамещение, цифровизация и новые агротехнологии.

Третий сезон идет в новом формате «Эксперт в поле»: вместе с журналистом в хозяйства выезжают практикующие агроконсультанты. Не теория, а наблюдения и приемы, которые можно применить в своем хозяйстве. Ведущие сезона — ученый-агроном по защите растений Елена Соколова и фитопатолог, президент Союза фитопатологов Анатолий Таракановский.

Проект полезен и сельхозтоваропроизводителям, которые сверяют свой опыт с мнением экспертов, и поставщикам техники, семян и агрохимии, которым важно понимать реальные запросы хозяйств.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Что показали первые шесть серий

Серия 1. Самарская область: от «белых зубов» к другим условиям труда

Сергей и Максим Кисляковы, главы хозяйств «Луначарск» и «Самара Солана», вместе с Еленой Соколовой разбирали состояние почв, риски и то, как изменилась работа на земле. «Я пахал на Т-4 — домой приходил, руки тряслись от вибраций. Белые были только зубы. Сейчас мы не работаем так, сейчас совсем другие условия»,— вспоминает Сергей Кисляков.

Серия 2. Татарстан: чем малое хозяйство сильнее холдинга

Глава СХП «АгроАктив» Фарит Рахимов рассказал, как небольшое предприятие конкурирует с гигантами за счет гибкости и нестандартных решений. «Есть большие холдинги — у них объемы, техника, элеваторы. А мы можем себя проявить фишечками, инновационными подходами».

Серия 3. Алтайский край: урожай в зоне отчаянного земледелия

В хозяйстве «Чарышское» засуха длилась два месяца. Глава хозяйства Марлен Мкртчян и фитопатолог Анатолий Таракановский разбирали, как обрабатывать почву, не теряя влагу, что реально работает против капустной моли на рапсе и почему паутинный клещ на подсолнечнике в сухие годы становится критической угрозой.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Серия 4. Алтай, село Победа: рапс как стратегия

Фермер Денис Ромашов и Анатолий Таракановский искали стратегию борьбы с капустной молью на рапсе — и вышли на конфликт интересов агрономов и пчеловодов. «На пшенице далеко не уедешь, мы решили диверсифицировать производство»,— объясняет Ромашов. В серии — о рисках резистентности и выборе препаратов с минимальным давлением на экологию.

Фото: пресс служба АйТиИ Экспо Интернешнл

Серия 5. Подмосковье: семейный бизнес от борщевика до сыроварни

КФХ «Свободный труд» из Дмитровского района работает с 1990 года. Отец и сын Рамиль и Руслан Булатовы вместе с Еленой Соколовой разбирали, как управлять семейным предприятием, следить за трендами и зарабатывать на рассаде овощей, цветов и плодовых деревьев. «Сегодня каждый фермер — островок победы»,— говорит Рамиль Булатов.

Серия 6. Дмитров: фреш-рынок изнутри

Хозяйство «Веселый агроном» Максима Кузякина — партнер известного бренда свежих и мытых салатов. Вместе с Еленой Соколовой разбирали экономику быстрого производства: подготовка почвы, выращивание зелени и логистика, которая укладывается в 4 часа от поля до полки. В проект вложено более 200 млн рублей: «Каждый метр должен работать»,— говорит Максим Кузякин.

Финиш сезона: что дальше

Агропробег-«ЮГАГРО» — единственный проект, который вместе с выставкой «ЮГАГРО» объезжает фермерские хозяйства страны и показывает их опыт из первых рук. В этом его ценность для отрасли: не абстрактная аналитика, а разборы реальных ситуаций, из которых зритель забирает готовые решения.

До конца августа выйдут еще три серии:

19 августа — Александр Чистиков, СПК (колхоз) «Кубанский», Краснодарский край

26 августа — Андрей Барбарицкий, «Матрешка», Ростовская область

28 августа — Игорь Лысенко, «Заря», Краснодарский край

Все выпуски сезона — и премьеры, и архив — выходят только на YugAgro Connect. Регистрация бесплатная и занимает меньше минуты: укажите e-mail, перейдите по ссылке из письма — и откроются все серии проекта. Не пропустите финал!

Выпуски можно посмотреть по ссылке

Выставка «ЮГАГРО 2026» состоится 17–20 ноября 2026 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS

Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.

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