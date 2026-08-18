В Астрахани адвоката городского бюро будут судить за крупное мошенничество

В Астрахани на скамью подсудимых сядут адвокат Адвокатского городского бюро и его знакомый. Мужчин обвиняют в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханский адвокат просил деньги за смягчение приговора и избежание ответственности

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Астраханский адвокат просил деньги за смягчение приговора и избежание ответственности

Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

Следствие полагает, что в феврале этого года адвокат сообщил супруге осужденного о связях в правоохранительных органах и суде. Фигурант предложил женщине за вознаграждение смягчить ее супругу наказание. За свои услуги обвиняемый сначала потребовал 1,35 млн руб., затем увеличил сумму до 1,85 млн руб. В мае 2026 года адвоката задержали сотрудники ФСБ при передаче денег.

Адвокатское бюро города Астрахани работает в сфере юридических услуг с 2003 года. Управляющим партнёром с 2019 года является Алмасхан Мергенов. Офис компании находится на ул. Набережная Приволжского затона, 17 к. 1.

Помимо этого следствие установило аналогичный факт мошеннических действий фигурантов. Они убедили астраханца передать им 5 млн руб. за решение вопроса об избежании его сыном уголовной ответственности. Намерений и возможностей сделать это у адвоката и его знакомого не было.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова