Вывезший лес на 61 млн через Астрахань в Азию контрабандист получил 4 года

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор уроженцу Ирана за контрабанду леса (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Судья Антон Абитов признал Аббаса Расоли Шах Пура, имеющего паспорта России и Казахстана, виновным по 23 эпизодам преступления. Суд конфисковал в доход государства 61 млн руб. и назначил четыре года колонии-поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Схему родственников-иностранцев выявили астраханские таможенники в 2023 году. Через подконтрольное ООО «Салар», зарегистрированное в Перми, они оформляли фиктивные декларации, указывая в документах недостоверные сведения о поставщиках и покупателях. В 2024 году УФСБ России по Пермскому краю сообщило, что с 2018-го по 2022 год через Астрахань морским транспортом в страны Азии отправляли доски обрезные из ели общим объемом более 700 куб. м. Древесину приобретали за наличные в Пермском крае, а в таможенные декларации вносили недостоверные сведения о поставщиках. Например, по документам лес якобы покупали у кудымкарского ООО «Галес», но проверка показала, что в Лес-ЕГАИС данные о продаже на экспорт отсутствовали.

Аббаса Расоли Шах Пура задержали в 2024 году по подозрению в трех эпизодах, к моменту передачи дела в суд в феврале 2026-го насчитывалось уже 23 факта контрабанды. После задержания он жаловался на действия полицейских, но суды отказали ему в признании их незаконными, писал PROPerm.ru.

Учредитель ООО «Салар» Расоли Салар Шах Пур — родственник осужденного, также имевший двойное гражданство, был депортирован из России. Ранее у иранской семьи в Астраханской области были зарегистрированы ООО «Яс» и ООО «ШАХ», которые сейчас ликвидированы.

ООО «Салар» с 2013 года работало в сфере оптовой торговли пиломатериалами. Наибольшую выручку компания сделала в 2017 году — 6,4 млн руб., а первую и единственную прибыль получила в 2019-м — 152 тыс. руб. С 2020 года финансовые показатели фирмы нулевые. По состоянию на июль 2026 года у ООО «Салар» есть налоговая задолженность в 15 тыс. руб.

Нина Шевченко