В Сочи к вечеру 18 августа работают 52 АЗС

В Сочи по состоянию на 17:00 18 августа работают 52 автозаправочные станции. Информацию о запасах топлива предоставили операторы АЗС. Дизельное топливо доступно на 44 станциях, сжиженный газ — на 14, бензин АИ-95 — на 13, АИ-92 — на 12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На трех автозаправочных станциях сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке отпускают общественному транспорту, а также машинам экстренных, коммунальных и медицинских служб. Такой же порядок действует для транспорта учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города.

На этих трех АЗС также предусмотрена заправка по топливным картам. Кроме того, топливо на них доступно инвалидам I и II групп.

Еще три автозаправочные станции сети «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб.

Для получения актуальной информации о наличии топлива в Сочи работает многоканальная горячая линия по телефону 8 (862) 296-59-90. Сведения также доступны в официальном чат-боте администрации города.

Продолжает принимать звонки отдельная горячая линия по номеру +7 (988) 416-13-14. На нее принимают только телефонные обращения.

Информацию о наличии топлива также размещают на информационных стелах на автозаправочных станциях, официальных сайтах и в мобильных приложениях топливных компаний. Сведения доступны для сетей «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

По данным операторов, к 17:00 18 августа в Сочи действуют 52 АЗС, при этом наибольшее количество работающих станций располагает дизельным топливом — оно доступно на 44 объектах. АИ-95 есть на 13 АЗС, АИ-92 — на 12, сжиженный газ — на 14 станциях.

Мария Удовик