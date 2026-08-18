В Геленджике туристический кластер за 20,3 млрд рублей планируют достроить к 2028 году

Туристический кластер «Усадьба “Марьина Роща”» в Геленджике планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По данным ведомства, проектная документация подготовлена для большинства объектов будущего кластера. Объем инвестиций оценивается в 20,3 млрд рублей.

В состав комплекса войдут отель, академия гольфа, две гостинично-туристические базы категорий «бизнес» и «премиум», гольф-поле, винодельня с производственным комплексом, виноградники и оливковые рощи.

Также проект предусматривает создание охотничьего хозяйства «Парк Геленджик» с туристической базой и экопарком, глэмпинга «Диво море» и парка дикой природы.

Кластер займет территорию площадью более 3,7 тыс. га. Соглашение о его создании власти Краснодарского края и АО «Усадьба Марьина Роща» заключили на ПМЭФ в 2025 году.

Анна Гречко