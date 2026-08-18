В Данилове начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
В Данилове Ярославской области началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
Фото: Правительство Ярославской области
В составе комплекса предусмотрены универсальный зал для игровых видов спорта и специализированный зал для занятий тяжелой атлетикой. Также в здании разместятся раздевалки с душевыми и медицинский кабинет.
Объект будет адаптирован для маломобильных групп населения. По словам губернатора, комплекс должен стать центром спортивной активности для жителей Данилова.
Завершить строительство и ввести ФОК в эксплуатацию планируется в конце 2027 года.