В Данилове начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В Данилове Ярославской области началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В составе комплекса предусмотрены универсальный зал для игровых видов спорта и специализированный зал для занятий тяжелой атлетикой. Также в здании разместятся раздевалки с душевыми и медицинский кабинет.

Объект будет адаптирован для маломобильных групп населения. По словам губернатора, комплекс должен стать центром спортивной активности для жителей Данилова.

Завершить строительство и ввести ФОК в эксплуатацию планируется в конце 2027 года.

Антон Голицын