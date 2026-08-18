В Яранске отложили строительство мусоросортировочного комплекса
В Кировской области отложили строительство объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами в Яранске. В 2026-2027 годах работы проводить не планируется, сообщил пресс-центр правительства региона.
В Яранске отложили строительство мусоросортировочного комплекса
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Губернатор Александр Соколов поручил региональному Минприроды и администрации Яранского района дополнительно проработать варианты размещения объекта с учетом мнения жителей.
Ранее специалисты рассмотрели 72 возможных участка, однако ни один из них не соответствовал требованиям экологического законодательства.