Ролик о проверке гендиректора Воткинского завода сотрудниками СК назвали фейком

ЦУР назвал дипфейком видеоролик со старшим помощником руководителя СУ СКР по Удмуртии Евгенией Еремеевой, которая якобы заявляет о проверке гендиректора Воткинского завода Игоря Чурбанова по ряду статей УК РФ. В их числе — злоупотребление должностными полномочиями и халатность (ст. 286, 293 УК). Об этом сообщили в центре.

В сгенерированном ролике представитель СКР заявляет, что руководитель завода якобы использовал «свои служебные полномочия вопреки интересам службы, а также недобросовестно относился к службе, что повлекло за собой нанесение крупного материального ущерба государству». Кадры распространялись в неофициальных пабликах в соцсетях.

Напомним, ранее в соцсетях появилось ложное письмо от лица военкома Удмуртии Рустама Маликова о подготовке к мобилизации «граждан удмуртской национальности» и их последующей отправке в зону СВО.