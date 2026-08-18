На трассе «Псков» у Гатчины введут реверсивное движение из-за дорожных работ

На участке федеральной трассы Р-23 «Псков» в районе Гатчины 20 августа введут временные ограничения движения из-за дорожных работ. Речь идет об отрезке с 55-го по 60-й километр.

С 8:00 до 20:00 здесь будет действовать реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничения будут вводить поэтапно на участках протяженностью по 500 метров.

Максимальная разрешенная скорость на время работ составит 40 км/ч. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что на этом участке трассы всего две полосы движения.

Ограничения связаны с реконструкцией трассы Р-23.

Матвей Николаев