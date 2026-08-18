Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверит смертельное ДТП на трассе Кавказ в Ставрополье

Прокуратура Кочубеевского округа возбудила проверку по факту смертельного ДТП на федеральной автодороге Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По предварительным данным, 18 августа около 02:10 на 249-м километре трассы легковой автомобиль врезался в тросовое дорожное ограждение. В результате аварии погибли два человека.

В рамках проверки ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Тат Гаспарян

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд