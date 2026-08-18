Из больницы Нижнекамска выписали еще пять пострадавших после атаки БПЛА

Из стационара Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы выписали еще пять человек, пострадавших в результате атаки БПЛА 10 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшие продолжат восстановительное лечение амбулаторно.

В Нижнекамской больнице остаются семь человек, еще четверо пострадавших находятся в других больницах.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 78 человек, 21 из них госпитализировали. Погибли 13 человек, в том числе ребенок.

Анна Кайдалова