Порт Новороссийска возобновил погрузку нефти после атаки ВСУ

Порт Новороссийска возобновил погрузку нефти после приостановки работы из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает НЕФТЕГАЗ.РУ со ссылкой на Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По данным агентства, погрузочные операции восстановились 16 августа. Танкер типоразмера Suezmax после завершения погрузки должен был отправиться 17 августа с казахстанской нефтью сорта KEBCO на борту. Ещё один танкер должен начать принимать около 80 тыс. т KEBCO 18 августа.

Новороссийский порт способен переваливать около 700 тыс. барр./сутки нефти. Через него на экспорт поступают российские сорта Urals и Siberian Light, а также казахстанская KEBCO. Основные операции с нефтью ведутся через перевалочный комплекс Шесхарис компании «Черномортранснефть».

Во время массированного удара 12 августа могли пострадать Новороссийский мазутный терминал (НМТ), Комплекс перевалки нефтепродуктов ИПП в глубине Цемесской бухты, а также причал комплекса Шесхарис. По данным источников Reuters, погрузка в порту была остановлена 14 августа. На период простоя терминал также прекратил прием нефти из-за заполненных резервуарных мощностей. Возобновление погрузки позволило восстановить экспортные операции.

Анна Гречко