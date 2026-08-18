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В Астрахани заправиться могут автомобили только с четными номерами

В Астрахани 18 августа продолжает действовать особый режим отпуска топлива. На заправках областного центра обслуживают только автомобили с госномерами, оканчивающимися на четные цифры (0, 2, 4, 6, 8).

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Ограничения действуют с 14 августа. Список открытых АЗС и расписание опубликованы на региональном портале, а также в соцсетях губернатора Игоря Бабушкина.

Аналогичные меры действовали в регионе с 9 июля. К концу месяца ситуацию стабилизировали. Ранее глава региона сообщал, что запасы превысили нормативный уровень, разница между пополнением и реализацией не превышала 10%. 13 августа губернатор сообщил о возвращении графика отпуска топлива.

Нина Шевченко