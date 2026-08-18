В нацпарке «Плещеево озеро» предупредили о возможных встречах с медведями

Национальный парк «Плещеево озеро» предупредил посетителей о возможных встречах с бурыми медведями в лесах. В августе и сентябре у животных начинается период активного накопления жира перед зимней спячкой, говорится в сообщении нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным мониторинга на территории парка обитают как минимум восемь бурых медведей. При этом животные могут перемещаться за пределами национального парка и приходить на его территорию из соседних районов Ярославской, Тверской и Владимирской областей.

В нацпарке призвали посетителей соблюдать осторожность. При прогулках по лесу рекомендуется обозначать свое присутствие шумом — разговаривать, свистеть или использовать колокольчик. Посещать лес лучше группами, не заходить в глухие участки в сумерках и на рассвете, а собак держать на поводке.

Особую осторожность следует соблюдать в местах сбора ягод. При встрече с медведем в парке советуют не приближаться к животному, не поворачиваться к нему спиной и медленно покинуть место. Бежать от зверя не следует.

Посетителей также попросили не оставлять в лесу пищевые отходы и мусор, поскольку запах еды может привлечь медведя к месту стоянки.

Антон Голицын