В Сочи запустили горячую линию о наличии топлива на АЗС

В Сочи начала работать многоканальная горячая линия, по которой водители могут получить информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях. Линию организовал департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города по поручению главы Сочи Андрея Прошунина. Телефон для обращений — 8 (862) 296-59-90.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Горячая линия предназначена для оперативного информирования о ситуации с наличием топлива на АЗС. Она работает ежедневно с 6:00 до 22:00. Информация на линии обновляется каждый час.

Как сообщил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, городские власти находятся в постоянном контакте с представителями топливных операторов для стабилизации ситуации. По его словам, операторы соблюдают суточные нормативы и распределяют топливо между внутригородскими районами с учетом плотности населения и потребности.

Контроль за ситуацией на автозаправочных станциях ведет оперативный штаб, который работает круглосуточно. При этом специальный транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность Сочи, топливом обеспечен. Для информирования водителей о текущем наличии бензина город организовал многоканальную линию.

Помимо нового номера продолжает работать телефон горячей линии по вопросам топлива: +7 (988) 416-13-14. Также информацию можно получить через чат-бот города Сочи на платформе МАХ.

Данные о наличии топлива доступны и через другие информационные каналы. Сведения размещают на информационных стелах автозаправочных станций, официальных сайтах и в приложениях топливных компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Дополнительным источником информации остается сервис «Яндекс Заправки».

На главной странице сайта администрации Сочи также размещена карта автозаправочных станций с информацией о наличии топлива. При этом городские цифровые сервисы, связанные с информированием о топливе, пока работают в тестовом режиме.

Мария Удовик