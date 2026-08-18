ВС РФ вернул дело об изъятии имущества у семьи коррупционера в райсуд Дагестана

Верховный суд РФ отменил определение Пятого кассационного суда и подтвердил, что иски прокуроров об обращении имущества, нажитого в результате коррупции, в доход государства относятся к компетенции судов общей юрисдикции — даже если ответчик признан банкротом.

Поводом для разбирательства стало дело, возбужденное прокуратурой Дагестана в отношении бывшего главврача махачкалинской больницы Меджида Алиева и 15 аффилированных с ним лиц. Алиев возглавлял ГБУ РД «Городская клиническая больница № 1» с 2009 по 2018 год. Апелляционным приговором Верховного суда Дагестана от 2 ноября 2020 года он был признан виновным в пяти эпизодах мошенничества. Суд удовлетворил гражданские иски ТФОМС на 242,4 млн руб. и Минздрава республики на 5,4 млн руб.

В сентябре 2024 года прокуратура предъявила иск об обращении в доход государства имущества, оформленного на родственников Алиева. В феврале 2025 года он был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.

Ленинский районный суд Махачкалы передал дело в арбитраж, расценив требования как имущественные, подлежащие рассмотрению в рамках банкротства. Верховный суд Дагестана вернул дело в районный суд, однако Пятый кассационный суд вновь направил его в арбитраж.

ВС РФ указал, что требования об изъятии коррупционного имущества носят публично-правовой характер, не могут включаться в конкурсную массу и рассматриваются в исковом порядке вне рамок банкротства — вне зависимости от статуса ответчика. Дело возвращено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян