В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за ливней

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за надвигающихся грозы, сильного дождя и ветра. Предупреждение будет действовать 19 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильные дожди местами ожидаются с 22:00 18 августа до 09:00 20 августа

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Сильные дожди местами ожидаются с 22:00 18 августа до 09:00 20 августа

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Из-за грозы «желтый» уровень установлен с полуночи до 21:00, из-за ветра — с 01:00 до 23:00. При грозе порывы могут достигать 15 м/с. Сильные дожди местами ожидаются с 22:00 18 августа до 09:00 20 августа.

«Желтый» уровень означает потенциально опасные погодные условия. Власти Петербурга рекомендуют автомобилистам и пешеходам соблюдать осторожность, а также по возможности не подходить к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о том, что треть месячной нормы осадков выпадет в среду в Петербурге.

Карина Дроздецкая