Россияне стали чаще пользоваться электронной почтой, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных пользователей. К почтовым сервисам с начала лета обращались на 10% чаще, чем годом ранее. Лидирует почта Mail — на сервис приходится больше половины трафика. Gmail занимает чуть больше четверти, а почта «Яндекса» — около шестой части. Остальные сервисы суммарно набирают менее 1%. Наиболее активно электронной почтой пользуются россияне в возрасте от 26 до 45 лет.

РЖД рассчитывают в течение трех лет внедрить посадку по биометрии на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов. Об этом заявил замгендиректора компании Евгений Чаркин. В перспективе посадка по биометрии будет доступна и на промежуточных станциях.

Добровольные взносы бизнеса в российский бюджет достигли рекордных 384 млрд руб. Значительную часть этой суммы могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов государству, идея о которых обсуждалась на встрече Путина с бизнесом весной 2026 года, пишут «Ведомости».