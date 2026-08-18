Прокуратура требует от «Россетей» защитить птиц от ЛЭП в Саратовской области

Природоохранная прокуратура подала иск к ПАО «Россети Волга» - «Саратовэнерго» с требованием оснастить линии электропередач в шести районах Саратовской области птицезащитными устройствами. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Нарушения выявлены в Вольском, Красноармейском, Краснокутском, Пугачевском, Татищевском и Хвалынском районах. Отсутствие устройств защиты создает угрозу гибели птиц при прикосновении к проводам и гнездовании на опорах, указало ведомство.

Иск уже находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролирует природоохранная прокуратура.

Нина Шевченко