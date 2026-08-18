В Астраханской области проверят укрытия и эвакуационные планы после атак ВСУ

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил проверить готовность укрытий, систем оповещения и планов эвакуации в регионе. Соответствующие распоряжения получили главы районов, профильные министры, руководители социальных учреждений и предприятий. Об этом сообщается в канале губернатора в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Астраханской области поручил проверить готовность укрытий и систем оповещения

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX Губернатор Астраханской области поручил проверить готовность укрытий и систем оповещения

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

Господин Бабушкин отметил, что участившиеся атаки ВСУ коснулись и Астраханской области. Накануне в Енотаевском районе погибла мирная жительница. Ранее, по словам главы региона, астраханцев ограждали от лишнего волнения по поводу воздушной опасности. «Но вместе с тем все должны осознавать, что идет СВО. Поэтому каждый должен быть готов ко всем возможным сценариям и понимать алгоритм своих действий», — заявил губернатор.

Особое внимание при усилении мер безопасности Игорь Бабушкин призвал уделить школам, детским садам, больницам, интернатам и многоквартирным домам. «Важно, чтобы каждый руководитель, каждый сотрудник и каждый житель понимал, как действовать дома, на работе, на улице и в транспорте при сигнале „Воздушная опасность“», — отметил глава региона.

На следующей неделе в Астраханской области пройдет тренировка с использованием региональной и муниципальной систем оповещения. О дате и времени сообщат дополнительно.

Марина Окорокова